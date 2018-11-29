Vücudun Sinsi Düşmanı: D Vitamini Eksikliği

29 Kasım 2018 Perşembe 22:07



29 Kasım 2018 Perşembe 22:07

Daha çok güneşlenerek ve D vitaminli gıdalar yiyerek vücudunuzdaki vitamini arttırabilirsiniz. Yalnız D vitamini almak bedenin bu vitamini etkin biçimde kullanabildiği anlamına gelmez. D vitamininin metabolize edilmesi için beden bazı enzimlere ihtiyaç duyar. Eğer bağırsaklarda emilim bozukluğu veya iltihaplanma varsa beden mevcut D vitaminini kullanmakta zorlanır. Bu nedenle sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi D vitamini yönünden çok önemlidir.İsterseniz D vitamini eksikliğiyle baş etme yöntemlerine detaylı bir şekilde göz atalım.