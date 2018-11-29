Vücuduna Demir Çubuk Saplanan Köpek Kurtarılamadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, vücuduna 1 metre uzunluğunda demir çubuk saplanan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan sokak köpeği öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Siteler Mahallesi'nde istinat duvarındaki demir çubuğun sokak köpeğinin vücuduna saplandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demiri spiral motoruyla kesti. Ekipler, daha sonra sokak köpeğini vücuduna saplanan demirle veteriner kliniğine getirdi.
Demir çubuk, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner tarafından ameliyatla köpeğin vücudundan çıkarıldı.
Bir süre müşahede altında tutulan köpek, kurtarılamadı.
Zonguldak,İtfaiye,Alaplı
29 Kasım 2018 Perşembe 12:41