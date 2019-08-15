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Vücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyor

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde vücuduna jiletle 'it' yazılan sokak köpeğinin arka bacaklarının kırık olduğu tespit edildi.

15.08.2019 11:41 Vücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyor
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde vücuduna jiletle 'it' yazılan sokak köpeğinin arka bacaklarının kırık olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan ve vücudundaki yara iyileşmeye başlayan köpek, kırıkları nedeniyle ameliyat edilecek.
YARALAR İYİLEŞİYOR, BACAKLARI İÇİN AMELİYAT EDİLECEK
Önceki gün gece saatlerinde Arifiye Fatih Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, jiletle vücuduna 'it' yazılan ve dövülen bir köpeği bitkin düşmüş halde buldu. Mahalle sakinleri, köpeği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürdü. Vücuduna jiletle 'it' yazılan ve darp izleri tespit edilen köpek tedaviye alındı. Bugün yapılan kontrollerde köpeğin röntgenleri çekildi. Köpeğin arka bacaklarında kırık tespit edildi. Köpeğin ameliyat edileceği bildirilirken, vücudunda jiletle açılan yaranın ise iyileşmeye başladığı belirtildi.



Fatih Mahallesi, Arifiye, Güncel

Kaynak: DHA

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