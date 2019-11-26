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Vücuduna saplanan demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece bir inşaat şantiyesinde kolon yapımı sırasında bir işçi 3 metre yükseklikte üzerinde bulunduğu tahta parçasından aşağıya düştü.

26.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:25Vücuduna saplanan demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı
bir inşaat şantiyesinde kolon yapımı sırasında bir işçi 3 metre yükseklikte üzerinde bulunduğu tahta parçasından aşağıya düştü. Düştüğü yerde bulunan demir parçası talihsiz işçinin vücuduna saplandı. vücudundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, Küçükçekmece caddesi üzerinde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kaya Kaynak (42) isimli inşaat işçisi kolon yapımı sırasında üzerinde bulunduğu tahta parçasından yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. Düştüğü yerde bulunan demir parçası da talihsiz işçinin vücuduna saplandı. Kazayı gören çalışma arkadaşları durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kaynak'ın düştüğü çukura inerek demiri kesti. Vücudunda demir parçasıyla yukarıya halat yardımıyla çıkarılan talihsiz işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaynak, daha sonra vücudunda bulunan demir parçasıyla birlikte Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
(İHA)

Küçükçekmece, Malazgirt, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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