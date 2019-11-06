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Narkotik, yakaladığı zanlının fotoğrafını "Soğuklar başladı" notuyla paylaştı

Malatya'da bir yolcu otobüsünü durduran Narkotik ekibi, vücuduna 2 kilo uyuşturucu sarılı halde yakaladığı zanlıyı sosyal medya hesabından "Soğuklar başladı" notuyla paylaştı. Öte yandan gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

06.11.2019 01:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:18

Malatya'da, yolcu otobüsünde bir şüphelinin vücuduna sarılı halde gizlenmiş 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi. Narkotik, zanlının fotoğrafını "Soğuklar başladı" notuyla paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şüpheli ve grupların yakalanmasına yönelik kentte çalışma yaptı.

Malatya-Elazığ kara yolunda uygulama gerçekleştiren ekipler, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, H.Ş'nin durumundan şüphelendi.

VÜCUDUNA SARILI HALDE BULUNDU

Ekiplerce yapılan üst aramasında, zanlının vücuduna sarılı halde gizlenmiş paketler halinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

"SOĞUKLAR BAŞLADI"

Öte yandan operasyonun görseli, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından "Soğuklar başladı..." notuyla paylaşıldı.

Narkotik, yakaladığı zanlının fotoğrafını

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


YORUMLAR (8)
BRO:Malatya''da uyuşturucuya geçit yok. Tebrikler Kahraman Türk Polisi
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HOCA:NARKOTİKTE ESPRİ BİTMEZ :d
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TR:AFERİM AMA SAYGILI ÇOCUK ESAS DURUŞTA BEKLİYO
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19 0
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ADINIZI YAZIN:idam edin örnek olsun bak birdaha yaparlarmı idam şart
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İRONMAN:Azrailden de heveslisiniz can almak için. Önce bi adamı içerde tutsunlar da o da yeterli.
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0 1
EHUE:bazılarımız da böyle işte. . . . birileri ölsün de izleyelim
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5 0
KAĞAN:parmağını kesinki bir daha pis işler yapmasın.
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12 3
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ŞANSAL:niye parmak?
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