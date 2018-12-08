Vücuduna Sardığı 870 Gram Esrarla Yakalandı

Elazığ
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında, vücuduna sarılı vaziyette 870 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik Elazığ- Diyarbakır
kara yolu kontrol noktasında uygulama yaptı.
Uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, sürücünün üzerine sarılı halde iki paket içerisinde 870 gram esrar ele geçirdi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Diyarbakır,Elazığ
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:54