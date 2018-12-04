Manisa
'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada dedektör köpeğin tespit ettiği şahsın karın bölgesine gizlediği 350 gram toz esrar ele geçirildi. Salihli
ilçesi Durasıllı
Mahallesi'nde yol kontrolü yapan Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir otobüste dedektör köpek "Vicdan"'ın da katılımıyla arama yaptı.
Vicdan'ın tespit ettiği yolcu M.Ö'nün üzerinde yapılan aramada, karın bölgesine sarılı vaziyette 350 gram toz esrar ele geçirildi.
M.Ö, gözaltına alındı.
04 Aralık 2018 Salı 16:21