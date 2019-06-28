28.06.2019 16:54
Haberler » Güncel » Haber

Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran çoban, öldü

Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran çoban, öldü

SİVAS'ta, üzerine yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanıp, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedaviye alınan çoban Ahmet Sarigene (30), hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, üzerine yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanıp, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedaviye alınan çoban Ahmet Sarigene (30), hayatını kaybetti.
Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde çobanlık yapan Ahmet Sarigene, 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sarigene, Zara Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Burudaki müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilden Ahmet Sarigene, KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ancak Sarigene, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Ailesine teslim edilen Sarigene'nin cenazesinin memleketi Ağrı 'da toprağa verileceği öğrenildi.


- Sivas
Kaynak: DHA
Kongo , Kırım , Sivas , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:28 Muğla'da engelliler için izcilik kampı
18:28 Talip Geylan: Enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istiyoruz
18:27 Doktor kızını vuran baba, acı çekmemesi için 10 el daha ateş etmiş (2)
18:27 Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (3)
18:27 GÜNCELLEME - Gaziantep'te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık iddiası
18:26 Manisa'da işçi servisiyle tır çarpıştı: 6 yaralı
18:26 Başkent'te hafriyat kamyonun çarptığı çocuk öldü