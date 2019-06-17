17.06.2019 11:21
Haberler»Güncel » Haber

Vücudunda yanık oluşan çocuk uçak ambulansla İzmir'e sevk edildi

Vücudunda yanık oluşan çocuk uçak ambulansla İzmir

Nevşehir'de, vücudundan yanık oluşan E.A. (16) Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.

Nevşehir'de, vücudundan yanık oluşan E.A. (16) Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.

Edinilen bilgiye göre, aracın balatasına sprey sıkmak isteyen E.A'nın elindeki sprey kutusunun alev alması sonucu vücudunda yanıklar oluştu.
Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde ilk müdahalede bulunulan ve vücudunda 2. derecede yanık oluşan E.A, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Erişkin Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek talep edilen hava ambulansı Kapadokya Havalimanına iniş yaparak, buraya ambulansla getirilen hastayı alarak, İzmir'e naklini sağladı.

E.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Ege Üniversitesi, İzmir, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:34 Uyuşturucu şüphelileri adliyeye getirildi, oğlunu gören anne baygınlık geçirdi
12:34 Organlar nakil için 24 saat korunabilecek (2)
12:34 Sınıf arkadaşları 50 yıl sonra aynı sıralarda buluştu
12:33 Öğrencilerin yaz tatilinde de adresleri değişmeyecek
12:33 Öğretmenlerinin peşinden 1600 km gelen kız öğrencilerin başarı öyküsü/ Ek fotoğraflar
12:33 ANTALYA KAYMAKAM VE BAŞKANDAN TARLA GİBİ SÜRÜLEN CARETTA CARETTA KUMSALINDA İNCELEME
12:33 Öğretmenlerinin peşinden 1600 km gelen kız öğrencilerin başarı öyküsü