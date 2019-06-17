Vücudunda yanık oluşan çocuk uçak ambulansla İzmir'e sevk edildi

Nevşehir
'de, vücudundan yanık oluşan E.A. (16) Sağlık Bakanlığı
'na ait hava ambulansıyla İzmir Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.
Edinilen bilgiye göre, aracın balatasına sprey sıkmak isteyen E.A'nın elindeki sprey kutusunun alev alması sonucu vücudunda yanıklar oluştu.
Nevşehir Devlet Hastanesi
Acil Servisinde ilk müdahalede bulunulan ve vücudunda 2. derecede yanık oluşan E.A, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Erişkin Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek talep edilen hava ambulansı Kapadokya
Havalimanına iniş yaparak, buraya ambulansla getirilen hastayı alarak, İzmir'e naklini sağladı.
E.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.