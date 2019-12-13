Haberler » 3. Sayfa » Vücudundan 19 mermi çekirdeği çıktı - Haberler

Vücudundan 19 mermi çekirdeği çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 2016 yılında yaşanan ve 2 kişinin öldüğü kalaşnikoflu çatışma nedeniyle yargılanan 7 sanık için ikişer kez müebbet hapis cezası istendi.

13.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:27Vücudundan 19 mermi çekirdeği çıktı
'in ilçesinde 2016 yılında yaşanan ve 2 kişinin öldüğü kalaşnikoflu çatışma nedeniyle yargılanan 7 sanık için ikişer kez müebbet hapis cezası istendi.

Çeşme Alaçatı'da, ünlü iş adamı M.A.Y.'nin otel inşaatının yanındaki eğlence mekanında 2016 yılında yaşanan ve 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 6'sı tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, mahkeme heyetine sunduğu esasa ilişkin mütalaasında Abdulkadir B.'nin organize ettiği olayda Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D. ve U.T.'nin eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini ifade etti. İddia makamı, Gökhan Ekşi ve Oben Özdoğan'ı öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu sanıklar Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B. ile tutuksuz sanık U.T.'nin "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ikişer kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

Tutuksuz sanıklar F.U., Z.E. ve A.A.'nın öldürme olayında nedensel etki tespit edilmediğini belirten savcı, bu sanıkların "kasten öldürme" suçundan beraatlerine, tutuksuz sanıklar R.H.Y. ve A.Ç.'nin "suç delillerini gizleme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, tutuksuz sanıklar S.K.A. ile O.Ş.'nin "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B., U.T., F.U., Z.E. ile A.A.'nın "silahla" tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

"Öldürdüğüm kişileri biliyorum"

Tutuklu sanıklardan Ramazan S. ise elinde bulunan kalaşnikofla rastgele ateş ettiğini belirterek, "Ben öldürdüğüm kişileri biliyorum. Diğerlerinin neden bu maddeden ceza almalarının istendiğini anlayamadım. Silah kullanan onlar değildi" dedi.

Vücudundan 19 mermi çekirdeği çıktı

Öte yandan, otopsi raporunda kalaşnikofun da kullanıldığı silahlı çatışmada ölen Gökhan Ekşi'nin vücudunda 19 adet mermi çekirdeği bulunduğu, hayatını kaybeden diğer vale görevlisi Oben Özdoğan'ın vücudunda ise 2 adet ateşli silah giriş izine rastlandığı belirtildi.

Mahkeme heyeti, 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek sanıkların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verip duruşmayı erteledi.

Olay

24 Mayıs 2016'da İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen olayda, ünlü iş adamı M.A.Y.'nin Alaçatı'da inşaatı süren otelinin yanındaki eğlence mekanı çalışanları ile M.A.Y.'nin adamları arasında bir süredir devam eden husumet silahlı kavgaya döndü. Kalaşnikof tüfeğin de kullanıldığı çatışmada eğlence mekanında vale olarak görev yapan çalışanlarından Gökhan Ekşi ve Oben Özdoğan ölürken Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B. de olayda yaralandı. Tedavi için hastaneye giden yaralılardan Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B. polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanıklar Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B. ile tutuksuz sanıklar A.A., Z.E., F.U., U.T., O.Ş., S.K.A., A.Ç., R.H.Y. hakkında hazırlanan iddianame İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - İZMİR

Çeşme, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:46 Ahmet Davotoğlu'nun partisinden diğer partilere emojili mesaj - Haberler
13:39 Kaşla göz arasında dükkanın önündeki tüpleri çaldılar - Haberler
13:38 Ankara'nın en büyük 3 salonundan biri Etimesgut'ta - Haberler
13:37 Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar... - Haberler
13:32 Gaziosmanpaşa'da halk otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı - Haberler
12:42 ABD Senatosu'nun "soykırım" kararına bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi - Haberler
12:36 Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak - Haberler
11:56 Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu listesinde - Haberler
11:53 İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı - Haberler
11:30 Tefeci çetesinin lideri 'Hanım Ağa' lakaplı kadın yakalandı - Haberler
13.12.2019 13:46:31