15 Kasım 2018, 19:46
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Vücudunu Paramparça Ettikleri Adamı, Gökdelenin 31'inci Katından Sarkıttılar

Tayland'da başından vurulduktan sonra vücudunun birçok yeri kesilerek bir gökdelenin 31 katından sarkıtılan erkek cesedi, ülkeyi ayağa kaldırdı.

Tayland'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, öldürüldükten sonra cesedi parçalanarak bir gökdelenin 31'nci katından sarkıtıldı. Olayı gören Taylandlılar, büyük şaşkınlık yaşadı.

CESEDİ GÖKDELENDEN SARKITILDI

Taylan'da yaşanan bir cinayet olayı, ülkede infiale neden oldu. Kafasına silahla bir el ateş edilerek öldürülen 69 yaşındaki bir adamın vücudu parçalanmış halde, bir binanın 31'inci katına sarkıtılmış halde bulundu.

Sabah saatlerinde insanlar, Norveçli olduğu belirtilen adamın 31. kattan sarkan cesedini görünce olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vinç yardımıyla cesedi üç saatlik titiz çalışma sonucu olduğu yerden kaldırdı.

CESET 3 SAAT SONRA ALINDI

Polis, kanıtların kaybolmaması için cesedin alınma işleminin uzun sürdüğünü bildirdi. Emniyet birimlerinden yapılan açılamada, adamın öldürüldüğü odada çok sayıda bıçak bulduklarını, öldürülen adamın aşağı doğru sarkıtılmadan önce öldürüldüğü açıklandı. Kesin ölüm nedeninin ise yapılan incelemeden sonra açıklanacağı belirtildi.

Polis,Tayland
15 Kasım 2018 Perşembe 19:46



YORUMLAR (14)
TÜRK VATANDAŞI: Katil zihniyet li gerici yobazlar
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YIGIDO: BIZ VARKEN BIRAZ SAYGILI OLUN
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İŞTE APTALLAIGIN ZİRVESİ: kıyamet geliyor
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FEKELİ : Merkez ADANA bu böyle biline 01
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ZİVER KEKLİK : Nerde adanali varsa karadenize gelsin de adamligi ogretelim adam biziz biz
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