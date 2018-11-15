Vücudunu Paramparça Ettikleri Adamı, Gökdelenin 31'inci Katından Sarkıttılar

Tayland'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, öldürüldükten sonra cesedi parçalanarak bir gökdelenin 31'nci katından sarkıtıldı. Olayı gören Taylandlılar, büyük şaşkınlık yaşadı.

CESEDİ GÖKDELENDEN SARKITILDI

Taylan'da yaşanan bir cinayet olayı, ülkede infiale neden oldu. Kafasına silahla bir el ateş edilerek öldürülen 69 yaşındaki bir adamın vücudu parçalanmış halde, bir binanın 31'inci katına sarkıtılmış halde bulundu.

Sabah saatlerinde insanlar, Norveçli olduğu belirtilen adamın 31. kattan sarkan cesedini görünce olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vinç yardımıyla cesedi üç saatlik titiz çalışma sonucu olduğu yerden kaldırdı.

CESET 3 SAAT SONRA ALINDI

Polis, kanıtların kaybolmaması için cesedin alınma işleminin uzun sürdüğünü bildirdi. Emniyet birimlerinden yapılan açılamada, adamın öldürüldüğü odada çok sayıda bıçak bulduklarını, öldürülen adamın aşağı doğru sarkıtılmadan önce öldürüldüğü açıklandı. Kesin ölüm nedeninin ise yapılan incelemeden sonra açıklanacağı belirtildi.