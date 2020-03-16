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Vücut geliştirmede Türkiye Şampiyonu oldu

Yapılan Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Körfezli Fitness Öğretmeni Uğur Yılmaz; Türkiye şampiyonu olarak, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

16.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:18
Vücut geliştirmede Türkiye Şampiyonu oldu

Pendik Green Park Otel'de yapılan yarışmada, Büyük Erkekler Klasik Fizik Açık Siklet Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakan Körfezli genç; Türkiye Şampiyonu oldu.Türkiye şampiyonu olarak Milli Takıma seçilen Uğur Genç ; ülkemizi 2-6 Mayıs tarihlerinde İspanya'da yapılacak yarışmalarda temsil edecek .

Körfez Belediyesi'nde aynı zamanda Fitness Antrenörü olarak vazife yapan Uğur Yılmaz; Milli Takım seçmelerine katılma hakkına kavuştuğu için mutlu olduğunu; ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek Al Bayrağı göklerde dalgalandıracağını söyledi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Uğur Yılmaz, Türkiye, Pendik, Genç, Güncel

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