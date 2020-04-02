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Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi

Çin'de yapılan bir araştırmada orta yaşlı bir koronavirüs hastasını inceleyen uzmanlar, kişiden alınan numunede vücutta 49 gün boyunca kalan virüsün tespit edildiğini açıkladı.

02.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:46

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının başladığı Çin'de hastalardan toplanan numuneleri inceleyen araştırmacılar endişeleri daha da artıracak sonuçlarla karşı karşıya kaldı.

49 GÜN BOYUNCA VÜCUTTA KALAN VİRÜS

Çonçing'teki Askeri Hastane Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada uzmanlar, orta yaşlı bir adamdan elde ettikleri numuneleri inceleyince tam 49 gün boyunca belirti göstermeden vücutta kalan bir koronavirüs tespit etti.

HASTANIN SEMPTOMLARI DÜŞÜK VE ORTA SEVİYEDE

Mutasyona uğramış koronavirüsün 2 ay boyunca insanları hasta edebileceğini duyuran bilim insanları, hastanın semptomlarının düşük ve orta seviyeli olduğunu duyurdu.

DAHA ÖNCE 37 GÜN OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Daha önce yapılan araştırmalar arasında en uzun süre hayatta kalarak bulaşan virüs 37 gün boyunca insanları hasta etme riskine sahipti. Çonçing'teki hastane çalışanları ile birlikte Dalian'daki 967 Numaralı PLA Hastanesi ve Wuhan'daki PLA Genel Hastanesi'nin ortak çalışmasında bu virüsün insanla simbiyotik bir ilişkiye girdiği aktarıldı.

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Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Dünya, Güncel

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