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Vuhan'da salgınla mücadele eden doktordan birlikte çalıştığı hemşireye evlenme teklifi

Vuhan'da salgınla mücadele eden doktordan birlikte çalıştığı hemşireye evlenme teklifiTuba KARA, (DHA) Tüm dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgınla mücadelede ön safta yer alan Hu Zhimin ve Zeng Yingying adlı sağlık çalışanları 68 gün boyunca omuz...

18.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:23
Vuhan'da salgınla mücadele eden doktordan birlikte çalıştığı hemşireye evlenme teklifi
Tuba KARA, (DHA) Tüm dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgınla mücadelede ön safta yer alan Hu Zhimin ve Zeng Yingying adlı sağlık çalışanları 68 gün boyunca omuz omuza çalıştı. Zor şartlarda çalışan iki sağlık çalışanı, hastanedeki son hastanın taburcu edilmesinin ardından evlilik kararı aldı.
Tüm dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgınla mücadelede ön safta yer alan doktor Hu Zhimin ve hemşire Zeng Yingying adlı sağlık çalışanları 68 gün boyunca omuz omuza çalıştı. Ülkede Ocak ayında koronavirüs salgının zirve yapması nedeniyle hastanelerin yetersiz kalmasından dolayı iki sağlık çalışanı geçici olarak bir otoparka kurulan Leishenshan Hastanesi'nde görev yapmaya başladı.
SALGININ İLK ANINDAN BERİ BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
Koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki Leishenshan Hastanesi'nde toplum sağlığı için hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanı Hu Zhimin ve Zeng Yingying burada tanıştı. Birlikte 68 gübn boyunca koronavirüslü hastaları tedavi etmeye çalışan Hu Zhimin ve Zeng Yingying sürpriz bir karara imza attı.
DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİFİ ETTİ
Sağlık çalışanı Hu Zhimin son koronavirüs hastasının taburcu olmasının ardından hastane önünde meslektaşı Zeng Yingying'e evlilik teklifi etti. 68 gün boyunca birlikte hastaları kurtarmak için birlikte çalıştığımız sırada ona aşık olduğunu söyleyen Zhimin, elinde bir buket çiçek ile dizlerinin üzerine çöküp, 'Senden sadece hoşlanmıyorum, aynı zamanda seni seviyorum. Benimle evlenir misin' dedi.
HEMŞİREDEN TEKLİFE EVET
Teklife şaşıran Yingying, soruyu birkaç saniyeliğine düşündükten sonra 'evet? dedi.
Birlikte, Leishenshan'daki gece vardiyasının soğukluğunu ve gece vardiyasından ayrıldıktan sonra güneşin sıcaklığını yaşadık. Bunlar önümüzdeki hayat için bir testti diyen Zhimin, 'Aşkımı ifade etmek için bu fırsatı kullanmak istedim'dedi. Evlilik teklifi alan hemşire Zeng Yingying,?İki ay boyunca omuz omuza mücadele ettik. Bu çok anlamlı.? şeklinde konuştu. Vuhan’da salgınla mücadele eden doktordan birlikte çalıştığı hemşireye evlenme teklifi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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