Vuhan'da tedavi gören koronavirüslü hasta 2 ay sonra iyileşti
Koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde Şubat ayının başlarında hastaneye kaldırılan koronavirüslü hasta Hu (40), bağlı olduğu solunum destek cihazlarından ayrılarak tedaviye cevap verdiği duyuruldu.
06.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:03
Koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde Şubat ayının başlarında hastaneye kaldırılan koronavirüslü hasta Hu (40), bağlı olduğu solunum destek cihazlarından ayrılarak tedaviye cevap verdiği duyuruldu. Çin medyası, Vuhan kentinde Şubat ayının başlarında koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan hastanın, 2 ay sonra iyileştiğini duyurdu. Koronavirüs semptomlarını göstermesinin ardından hastaneye kaldırılan Hu, solunum destek cihazına bağlandı. Hastalığı yenen Hu, 2 ay sonra solunum destek cihazlarından kurtuldu.
Kaynak: DHA
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya