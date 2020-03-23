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Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde virüsten ölüm oranının yüzde 1,4 olduğu bildirildi. Vuhan'da 60 yaşından büyük kişilerde ölüm oranının yüzde 2.6, 30 ila 59 yaşlarında yüzde 0.5, 30 yaşından küçüklerde yüzde 0.3 olduğu kaydedildi.

23.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:11

Tüm dünyada 15 bine yakın insanın ölümüne sebep olan koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan'da, virüsün neden olduğu ölüm oranı yüzde 1.4 olarak açıklandı.

Sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Vuhan'daki son vakalara odaklanılarak bir hesaplama yapıldı. Araştırmada Vuhan'da yeni tip koronavirüsten ölüm oranının ortalama yüzde 1,4 olduğu görüldü.

GENÇLERİN YÜZDE 0.3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Yine yaşlılılarda ölüm riskinin arttığına işaret edilerek, Vuhan'da 60 yaşından büyük kişilerde ölüm oranının yüzde 2,6, 30 ila 59 yaşlarında yüzde 0,5, 30 yaşından küçüklerde yüzde 0,3 olduğu kaydedildi. Çinli yetkililer daha önce yeni tip koronavirüsten ölüm oranını ortalama yüzde 2 ila 3 olarak açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

Çin’in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3’ü hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Çin'de yeni tip koronavirüsten ölüm oranı yüzde 1,4 olarak hesaplandı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Sağlık, Dünya, Güncel

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