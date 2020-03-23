Çin’in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3’ü hayatını kaybetti

Tüm dünyada 15 bine yakın insanın ölümüne sebep olan koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan'da, virüsün neden olduğu ölüm oranı yüzde 1.4 olarak açıklandı.

Sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Vuhan'daki son vakalara odaklanılarak bir hesaplama yapıldı. Araştırmada Vuhan'da yeni tip koronavirüsten ölüm oranının ortalama yüzde 1,4 olduğu görüldü.

GENÇLERİN YÜZDE 0.3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Yine yaşlılılarda ölüm riskinin arttığına işaret edilerek, Vuhan'da 60 yaşından büyük kişilerde ölüm oranının yüzde 2,6, 30 ila 59 yaşlarında yüzde 0,5, 30 yaşından küçüklerde yüzde 0,3 olduğu kaydedildi. Çinli yetkililer daha önce yeni tip koronavirüsten ölüm oranını ortalama yüzde 2 ila 3 olarak açıklamıştı.