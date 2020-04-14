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Vuhan'daki hayvan pazarı yeniden faaliyette

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs(Covid-19) salgınıın başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı.

14.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:11
Vuhan'daki hayvan pazarı yeniden faaliyette

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs(Covid-19)  salgınıın  başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı. ABD medyasının haberine göre, Vuhan'daki kısıtlamaların ve karantina kurallarını kaldırılmasının ardından, kentte bulunan ve en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olan bilinen Baishazhou pazarı tekrar açıldı. Havyan pazarından çekilen yeni görüntülerde insanların alışveriş yapmaya başladığı görülüyor.

PAZARDAKİ ESNAFLAR MASKELİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs(Covid-19)  salgınıın  başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı. ABD medyasından NY Post, Vuhan'daki hayvan pazarındaki yaşamı görüntüledi. Söz konusu görüntülerde deniz ürünleri ve bir çok vahşi hayvan tezgahında çalışan ve salgına karşı korunmak için maske takan esnaflar dikkat çekti.

ABD'DEN ÇİN'E HAYVAN PAZARINI KAPAT UYARISI

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Anthony Fauci'nin, hayvan ve balık pazarlarının kapatılmamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Bu sıra dışı insan-hayvan temasından çıkan o kadar çok hastalığa sahip olduğumuzda neden kapatmadığımızı anlamıyorum. Bunu anlamak için başka neler olması gerektiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

1 MAYIS'TA İTİBARİYLE YASAKLANACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Çin koronavirüs salgından iki ay sonra hayvan pazarlarına ilişkin aldığı kararda Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimini 1 Mayıs itibarıyla yasaklayacağını duyurmuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Güncel
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