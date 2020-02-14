Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Vuhan'dan getirilen Türklerin Ankara'daki Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 günlük karantina süreçleri son buldu. Karantinada bulunan İngilizce öğretmeni Burcu Öner, hastanede yaşadığı tesadüfü aktardı. Öner, annesinin kendisini doğurduktan sonra kaldığı odada karantina sürecini geçirdiğini söyledi.

KARANTİNA SÜRECİ BİTTİ

Koronavirüsün yayılmaya başladığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türkler Sağlık Bakanlığı tarafından 14 gün önce Türkiye 'ye getirildi. Türk vatandaşları kendileri için Ankara'da özel olarak ayarlanan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantina sürecini tamamladı.

HASTALIK YOK

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada hastalarda koronavirüsüne rastlanmadığını belirtti ve şunları söyledi "Koronovirüs olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 14 günlük karantina sürecini geçirdiler. Herkesle ayrı ayrı ilgilenildi. Bundan sonra normal hayatlarına devam ediyor olacaklar. Herhangi bir takip gerekmiyor."

DOĞDUĞU ODADA KARANTİNADA KALAN TÜRK

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün karantinada kalan İngilizce öğretmeni Burcu Öner, hastane çıkışı gazetecilerle duygularını paylaştı. Öner, yaşadığı ilginç tesadüfü gülen gözlerle ve şu sözlerle anlattı "Anneme bu hastanede kalacağımızı söylediğim zaman annem 'Ben seni o hastanede doğurmuştum' dedi. Hatta odaya çıkınca annemleri görüntülü olarak aradım 'Nerede kalmıştın anne' dedim. '3. kat 307 numaralı odada kalmıştım' dedi. Milyonda bir olacak bir olay gerçekleşti 'Aynı odadayım, sana iyi baktı bana da iyi bakacaktır bu oda' dedim. "

"DEVLETİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Burcu Öner sürecin çok iyi geçtiğini de aktardı. Öner "15 günlük süreci tamamladık. Çok harika bir süreçti. Bu kadar güzel ağırlanacağımızı hiç beklemiyorduk. Doğum günü sürprizi de yapıldı. Devletimize ve Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri el üstünde tuttular, çok güzel ağırladılar." diye konuştu.

"GİDECEĞİM İLK YER..."

Hastane çıkışı sonrasında ilk olarak nereye gideceğinin sorulması üzerine Burcu Öner "Şu an Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum. Arkadaşlarımla ilk adresim orası olacak." dedi.