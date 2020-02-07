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Vuhan'dan kaçanların hayvanlarını, hayvanseverler besliyor

Çin'de yayınlanan South China Morning Post gazetesi, koronavirüsün çıkış kenti olan Vuhan'da sahipsiz kalan 1000 evcil hayvanın hayvanseverler tarafından beslendiğini duyurdu.

07.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:03Vuhan'dan kaçanların hayvanlarını, hayvanseverler besliyor

Çin'de yayınlanan South China Morning Post gazetesi, koronavirüsün çıkış kenti olan Vuhan'da sahipsiz kalan 1000 evcil hayvanın hayvanseverler tarafından beslendiğini duyurdu.

Gazete, salgın nedeniyle evlerine dönmeyenlerin beslediği evcil hayvanlara Vuhan Hayvanları Koruma Birliği'nin sahip çıktığını; hayvan sahipleri ile kurulan temas sonrası evlere girilerek hayvanların beslendiğini yazdı. Gazete 23 Ocak'tan itibaren şehre giriş çıkışların nereyse kapatıldığını; salgından kaçanların ise evlerinde evcil hayvanlarının sahipsiz kaldığını; ölmek üzere olan bu hayvanlara ise hayvanseverlerin sahip çıktığını vurguladı. Haberde hayvanseverlerin evlerin kapılarını kırarak içeri girdikleri; içeriye yiyecek ve su bıraktıkları ve bu zamana kadar 1000 hayvana yardımcı oldukları belirtildi.

China Daily gazetesi, 11 milyondan fazla nüfusu bulunan Vuhan'da salgın nedeniyle 5 milyon insanın şehirden ayrıldığını; kentte 600 bin civarı evcil hayvan bulunduğunun düşünüldüğünü ve bu zamana kadar 700 ailenin Vuhan Hayvanları Koruma Birliği'ne başvurduğunu duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayvanseverlerin eve girmesi ve hayvanları beslemesi



Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Kaynak: DHA

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