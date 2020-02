Vuhan'dan tahliye edilenler için gözlem süresi sona erdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altındaki Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.

Vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri dolan vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyaret eden Koca, hastaneden çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bu kişilerin bugün karantinadaki 14'üncü günü olduğunu belirten Koca, bilim kurulunun önerisi doğrultusunda 3 günde bir numunelerin alındığını, en son dün alınan numunelerin sonuçlarının bu sabah çıktığını, sonuçların negatif olduğunu aktardı.

Bütün tetkiklerin sonuçları için üretilen yerli tanı kiti ile çalışıldığını vurgulayan Koca, herhangi bir koronavirüsün olmadığını rahatlıkla söyleyebileceklerini belirtti.

Koca, 42 kişi arasında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı bulunduğunu hatırlatarak, 42 kişinin her biriyle ayrı ayrı görüştüğünü söyledi. Bakan Koca, "Bu süreçte özellikle sabrettiler, hem kendi sağlıkları hem vatandaşımızın sağlığı açısından 14 günlük karantina sürecini geçirmiş oldular." diye konuştu.

"Devletimiz büyük, milletimiz fedakar ve yüce gönüllü"

Karantinada bulunanların çok memnun kaldıklarını, şaşırdıklarını, kendilerine misafir ötesi davranıldığını, özellikle yemeklerin çok iyi olduğunu ifade ettiklerini aktaran Koca, şunları söyledi:

"Ben buradan, hizmet eden çalışanlarımıza, sağlık personelimize, özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte tabii 14 günlük süre bitti. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam ediyor olacaklar. Herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor. Bilim kurulunun bu anlamda herhangi bir önerisi yok. Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşları yarın rezervasyonları olması nedeniyle bir gün daha kalmak istediklerini söylediler. Bir gün daha o kardeşlerimizi burada yine misafir etmiş olacağız."

Mili Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Koca, "Hepiniz çok yakınen görmüş oldunuz. Bir karantina hastanesi ayrılarak, özel ambulansa dönüştürülen uçakla ve bilimsel ekiple sağlık personeliyle birlikte tahliyesini bu çerçevede yapan tek ülke olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. O anlamda dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızı, sahipsiz bırakmayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Devletimiz büyük, milletimiz fedakar ve yüce gönüllü diyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şimdiden 10 bin talep var

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, "koronavirüs tespiti için üretilen yerli kitle" ilgili bir soru üzerine, kitin Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri doğrultusunda geliştirildiğini aktardı.

Kitin yurt dışına ihracatının yapılabileceğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Şimdiden bir ülkeden 10 bin talebin olduğunu, benzer şekilde 3-4 ülkenin daha talepte bulunduğunu söyleyebilirim. Bu kit 90 ile 120 dakika arasında sonuç verebilen, bugüne kadar bizim sonuçlarımız en erken 4 saat ve 24 saate kadar uzayabilir durumdaydı. Avrupa'da, Almanya, İngiltere ve Fransa'da üretilenlerin 3 saate yakın olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar özellikle bu süreyi 60-75 dakikalık süreyi daha erkene çekme çalışması içindeler. Kit şu anlamda önemli, hastaları uzun süre bekletmemek, sonucu erken dönemde çıktığında ona göre tedavi yaklaşımını başlatmak anlamında önemli olduğunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki günlerde de zannediyorum yurt dışına bu anlamdaki talepleri karşılamak üzere de bizim USAŞ diye bildiğimiz şirket üzerinden bu pazarlaması da yapılmış olacak."

Kırgızistan'ın 10 bin adet hemen istediğini belirten Koca, "Özbekistan aynı şekilde. Bu anlamda talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor." dedi.

Kendilerinin de geçen hafta perşembe gününden itibaren kullanmaya başladıklarını bildiren Koca, gözlem altında tuttukları son 2 kişinin sonuçlarını da bu hızlı sitemle çalıştıklarını açıkladı.

Koca, "Yerli kitin doğruluk oranı yüzde 100'e yakın. Yüzde 99,6." dedi.

Kitin dünyanın bildiği ve herkesin bu anlamda kabul ettiği bir yöntemle çalıştığını anlatan Koca, üretem ile ilgili de bir sıkıntının söz konusu olmayacağını, talep doğrultusunda bunun planlanabileceğini söyledi.

"Hastane kapatılmayacak"

"Hastanede kaç kişinin bulunduğuna" yönelik bir soru üzerine de Koca, "Toplam biliyorsunuz bizim sağlık personelimiz ile birlikte 61 kişiydi. İlk 10 günde mürettebat ve sağlık personelimiz gözlem altına alınmıştı. Yolcularımızın hepsini 14 güne tamamlamak istemiştik. 42 kişi bugün itibarıyla tahliye oldu. Ama Gürcistan, Azerbaycan ve Arnavutluk vatandaşları toplam 10 kişi. Onlar uçak rezervasyonları nedeniyle yarına kadar kalmak istediklerini söylediler. Bir gün daha misafir etmiş olacağız." diye konuştu.

Bakan Koca, başka bir soru üzerine de hastanenin kapatılmayacağını, benzer bir talep olması durumunda, yine bu amaç için kullanılacağını bildirdi.

Koca, hastanenin bilim kurulunun önerileri doğrultusunda dezenfekte edilerek, bu anlamda hazır hale getirileceğini söyledi.

Gözlem altında tutulanlarla tek tek görüştüğünü belirten Koca, gözlem altında tutulan üniversite öğrencisi Şeyma'nın doğum gününü de tekrar kutladıklarını aktardı.

"10 günde değil, 24 saatte kurabiliriz

"Acil durumlar için bir hastane veya bölge oluşturulması gibi bir hazırlığın olup olmadığına" ilişkin soru üzerine de Koca, Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkelere önerdiğinin daha ötesinde önlemler uygulandığını söyledi.

Karantina hastanesi olan bir ülke bulunmadığına işaret eden Koca, Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütü önermeden önce termal kamera uygulaması başlattığını hatırlattı.

Türkiye'nin bunun yanı sıra bilgilendirme broşürleri hazırladığını, limanlarda 24 saat sağlık personeli bulundurulduğunu ifade eden Koca, "Sadece şehir hastanelerinde 48 negatif basınçlı karantina odamız hazır. Her an her yerde, ameliyathanesiyle, yoğun bakımlarıyla 24 saatte kurabileceğimiz, 50 yataklı karantina hastanesi olabilecek sahra hastanesine sahibiz. 48 tane var. 10 günde değil 24 saatte kurabileceğimiz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, dünyadaki gelişmeleri yakinen takip eden ve bu anlamda yetkin olan üniversite hocalarıyla süreci takip ettiklerini belirti.

Süreci eksik bırakmadan yürütme noktasında kararlılık içerisinde olduklarını anlatan Koca, "Şu an bir milyona yakın anti viral ilacımız var. Koronavirüse yönelik spesifik ilaç daha geliştirilmedi. Ama buna yönelik hibrit, kombine birtakım yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Böyle bir durumda, antiviral tedavinin nasıl yapılması gerektiği konusunda da hazırız." ifadelerini kullandı.

