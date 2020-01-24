Vuhan nerededir? Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan (Wuhan) neresidir?

Çin'de koronavirüsünün yayılmasını engellemek amacıyla karantinaya alındı. Koronavirüsün ortaya çıktığı şehir olan Wuhan dünyanın merak konusu olurken koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan neresidir sorusu sıkça sorulmaya başladı. Peki Vuhan nerededir?

VUHAN NERESİDİR? WUHAN NEREDEDİR?

Vuhan veya Wuhan, Çin'in Hubei eyaletinin yönetim merkezi ve en büyük şehridir. Şehir Yangtze ve Han nehirlerinin kavşağında yer almaktadır. Şehrin nüfusu 2010 yılı itibarı ile 8,821,658 ve toplam nüfusu ise 2015 yılı itibarı ile 10.6 milyon olup Orta Çin'in en büyük şehridir.

Vuhan Nüfus: 11,08 milyon (2018) Trend

Vuhan Alan : 8.494 km²

Vuhan Ülke: Çin

Vuhan nerede

Wuhan nerede

Wuchang, Hankou ve Hanyang adlı üç kentin birleşmesinden ortaya çıkan Vuhan, "Jiusheng Tongqu (dokuz vilayetin önde gelen iş merkezi)" olarak bilinmektedir. Vuhan şehirden geçen ve diğer büyük şehirleri birbirine bağlayan onlarca demiryolu, yol ve otoyol ile önemli bir ulaşım merkezidir ve Orta Çin'in siyasi, ekonomik, mali, kültürel, eğitim ve ulaşım merkezi olarak tanınmaktadır.

2019 yılında ortaya çıkan ve salgın hâline gelen koronavirüsün [Wuhan koronavirüsü, Wuhan zatürresi ya da yeni koronavirüs (2019-nCoV)] daha fazla yayılmasına engel olmak maksadıyla Çin hükûmeti şehri 23 Ocak 2020 tarihinden itibaren karantina altına almıştır. Bunun yanı sıra şehre yapılan uluslararası uçuşlar da iptal edilmiş; Almanya, Türkiye, Fransa gibi pek çok ülke Çin Halk Cumhuriyetinden gelen tüm yolcuları termal dedektörlerle kontrol etmeye başlamıştır.