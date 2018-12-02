Vural, Adana Demirspor'da İlk Galibiyetini Aldı

02 Aralık 2018 Pazar 10:10



02 Aralık 2018 Pazar 10:10

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un başında çıktığı 2. resmi maçında ilk galibiyetini aldı.Mavi-lacivertlilerin Hakan Kutlu ile yollarını ayırmasının ardından 13. hafta öncesinde göreve getirilen Yılmaz Vural, Adana Demirspor ile ilk resmi maçına Adanaspor derbisinde çıktı.Ev sahibi statüsünde oldukları derbi maçta Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, dün 14. hafta maçında Boluspor deplasmanında mücadele etti.Rakibi karşısında Orhan Taşdelen ve Orkan Çınar'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Adana ekibi, ikinci yarıda avantajını koruyamadı ve Boluspor 2-2'lik beraberliği yakaladı.Adana Demirspor, 2-2'nin ardından 82. dakikada forvet oyuncusu Mickael Pote'nin golüyle karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.Teknik Direktör Yılmaz Vural, Akdeniz ekibiyle çıktığı 2. resmi maçta ilk 3 puanını alarak üst sıralara yükselme hedefinden sapmadı.Adana Demirspor gelecek hafta sahasında Giresunspor'u konuk edecek.