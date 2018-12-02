Vural, Adana Demirspor'da İlk Galibiyetini Aldı

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un başında çıktığı 2. resmi maçında ilk galibiyetini aldı.
Mavi-lacivertlilerin Hakan Kutlu ile yollarını ayırmasının ardından 13. hafta öncesinde göreve getirilen Yılmaz Vural, Adana Demirspor ile ilk resmi maçına Adanaspor derbisinde çıktı.
Ev sahibi statüsünde oldukları derbi maçta Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, dün 14. hafta maçında Boluspor deplasmanında mücadele etti.
Rakibi karşısında Orhan Taşdelen ve Orkan Çınar'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Adana ekibi, ikinci yarıda avantajını koruyamadı ve Boluspor 2-2'lik beraberliği yakaladı.
Adana Demirspor, 2-2'nin ardından 82. dakikada forvet oyuncusu Mickael Pote'nin golüyle karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.
Teknik Direktör Yılmaz Vural, Akdeniz ekibiyle çıktığı 2. resmi maçta ilk 3 puanını alarak üst sıralara yükselme hedefinden sapmadı.
Adana Demirspor gelecek hafta sahasında Giresunspor'u konuk edecek.
02 Aralık 2018 Pazar 10:10