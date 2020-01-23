Vural'dan Takım ve Taraftarlara Pirim

TAKIMA 50 BİN TARAFTARLARA 5 BİN

Kırıkkale ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde yatırım yapan Vural Han Grup Yönetim Kurulu Başkanı Denizhan Vural, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve taraftar gruplarına prim açıkladı. Takımaşampiyon olması halinde 50 bin taraftar gruplarına isetakım şampiyon olsun yada olmasın ayrı ayrı 5 bin TL prim açıkladı.Vural yaptığı açıklamada takımın şampiyon olması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

EN GÜZEL YERDE OLMASI GEREKİR

Vural Han Grup Yönetim Kurulu Başkanı Denizhan Vural, Bölgesel Amatör Lig 6´ncı grupta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a Takıma Şampiyon Olması halinde 50 bin taraftar gruplarına ise takım şampiyon olsun yada olmasın ayrı ayrı 5 bin TL prim açıkladı. Vural, Kırıkkalespor´un en güzel yerleri hak ettiğini dile getirdi.

ŞEHRİMİZİN TAKIMINA SAHİP ÇIKIYORUZ

Vural, "Bizler Kırıkkale´de yaşayan ve burada kazandığımızı bu topraklara harcayan insanlarız. Bu yüzdendir ki şehrimizin takımına sahip çıkıyoruz ve de bu başarının daha da ileriye taşınmasını amaç ediyoruz." dedi.