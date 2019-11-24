Haberler » Güncel » Vural Öğretmenler Gününü kutladı - Haber

Vural Öğretmenler Gününü kutladı

Çıldır Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Rıfat Vural 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Öğretmenlerini ziyaret etti.

24.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:56Vural Öğretmenler Gününü kutladı
Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Rıfat Vural 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Öğretmenlerini ziyaret etti.

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Vural öğretmenler gününü kutlayarak hediye verdi.

Vural " Geleceğimizin teminatı öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutladık. Topluma yön veren öğretmenler dünyanın en saygın mesleğini icra etmektedirler. Toplumsal bilinç ve çağdaş dünyayla bütünleşmenin temel aktörü öğretmenlerdir. Bu duygu ve bilinçle hareket eden bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım"dedi. - ARDAHAN

Çıldır, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:38 İmamoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkileri yorumu
18:36 Resulayn'da çok sayıda patlayıcı imha edildi
18:36 Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın okulunda hüzünlü Öğretmenler Günü kutlaması
18:35 ESENYURT'TA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ANNESİNİN KUCAĞINDA KURŞUN İSABET ETTİ
18:33 Kulu'da Öğretmenler Günü etkinlikleri
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
17:23 AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı
17:10 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
13:05 Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
24.11.2019 18:39:50