Vural Şentürk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRIKKALE SULAKYURT belediye başkan adayı olan Vural Şentürk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRIKKALE SULAKYURT ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Vural Şentürk isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRIKKALE SULAKYURT adayı Vural Şentürk kimdir? BTP KIRIKKALE SULAKYURT adayı Vural Şentürk yüzde kaç oy aldı?

Vural Şentürk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRIKKALE SULAKYURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Vural Şentürk SULAKYURT ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. SULAKYURT ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Vural Şentürk adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

KIRIKKALE SULAKYURT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.