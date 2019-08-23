VURDUKLARI KİŞİDEN TEKRAR PARA ALMAK İÇİN HASTANEYE GELEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

FATİH'te aralarındaki alacak verecek meselesi sebebiyle bir kişiyi yaralayıp cep telefonunu ve aracını gasp eden 3 kişi, gasp ettikleri araç karşılığında 20 bin lira talep etti. 20 bin lirayı tahsil etmek için hastaneye gelen şüpheliler polis ekiplerine yakalandı.Fatih'te aralarında alacak verecek meselesi bulunan şüpheliler, 7 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında karşılaştı. Yaşanan tartışmanın üzerine 3 kişi, Zafer Ö.'yü silahla yaralayarak, cep telefonunu ve aracını gasp etti. Şüpheliler, Zafer Ö.'nün aracını geri alması karşılığında 20 bin lira talep etti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

HASTANEYE PUSU KURULDU

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin kimliğini belirleyerek Zafer Ö. irtibata geçmesini bekledi. Aynı gün Zafer Ö.'nün hastanede tedavisinin devam ettiği sırada 20 bin lirayı tahsil etmek için hastaneye şüphelilerden Hacı Y. (49) ve Uğur A. (34) geldi. Hastanede bekleyen polis ekipleri 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 3 saat sonra polis ekipleri Cerrahpaşa Mahallesi'nde Zafer Ö.'nün aracını fark ederek durdurdu. Araçta bulunan Orhan K.(40) yakalanarak gözaltına alındı. Orhan K., Zafer Ö.'yü yaraladıkları silahı Küçükpazar'da boş bir araziye attıklarını itiraf etti. Polis ekipleri boş arsaya giderek olayda kullanılan tabancayı buldu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Orhan K. ve Hacı Y. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Uğur A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



