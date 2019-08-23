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Vurdukları kişiden tekrar para almak için hastaneye gelen şüpheliler yakalandı

FATİH'te aralarındaki alacak verecek meselesi sebebiyle bir kişiyi yaralayıp cep telefonunu ve aracını gasp eden 3 kişi, gasp ettikleri araç karşılığında 20 bin lira talep etti.

23.08.2019 11:32 Vurdukları kişiden tekrar para almak için hastaneye gelen şüpheliler yakalandı


FATİH'te aralarındaki alacak verecek meselesi sebebiyle bir kişiyi yaralayıp cep telefonunu ve aracını gasp eden 3 kişi, gasp ettikleri araç karşılığında 20 bin lira talep etti. 20 bin lirayı tahsil etmek için hastaneye gelen şüpheliler polis ekiplerine yakalandı. Fatih'te aralarında alacak verecek meselesi bulunan şüpheliler, 7 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında karşılaştı. Yaşanan tartışmanın üzerine 3 kişi, Zafer Ö.'yü silahla yaralayarak, cep telefonunu ve aracını gasp etti. Şüpheliler, Zafer Ö.'nün aracını geri alması karşılığında 20 bin lira talep etti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
HASTANEYE PUSU KURULDU
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin kimliğini belirleyerek Zafer Ö. irtibata geçmesini bekledi. Aynı gün Zafer Ö.'nün hastanede tedavisinin devam ettiği sırada 20 bin lirayı tahsil etmek için hastaneye şüphelilerden Hacı Y. (49) ve Uğur A. (34) geldi. Hastanede bekleyen polis ekipleri 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 3 saat sonra polis ekipleri Cerrahpaşa Mahallesi'nde Zafer Ö.'nün aracını fark ederek durdurdu. Araçta bulunan Orhan K.(40) yakalanarak gözaltına alındı. Orhan K., Zafer Ö.'yü yaraladıkları silahı Küçükpazar'da boş bir araziye attıklarını itiraf etti. Polis ekipleri boş arsaya giderek olayda kullanılan tabancayı buldu.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Orhan K. ve Hacı Y. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Uğur A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul

Polis, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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