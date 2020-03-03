Vurguncular Filmi

Irak
Savaşı sırasında Miami
Beach’te yaşayan 20’li yaşlarının başlarındaki iki genç, küçük firmaların ABD askeri sözleşme ihalelerine girmesine izin veren, az bilinen küçük bir hükümet teşebbüsünden istifade etmektedirler. Küçük başlayıp, çok paraya kavuşur ve lüks bir yaşam sürmeye başlarlar. Fakat Afgan ordusunu silahlandırmak için 300 milyon dolarlık bir ihale aldıklarında bu iş boylarını aşar; çok şaibeli bazı insanlarla iş yapmak zorunda kalırlar ki bunların arasında ABD hükümetinin de olduğu anlaşılır.Yönetmen:
Todd PhillipsSenaryo:
Stephen Chin, Todd Phillips, Jason SmilovicOyuncular:
Miles Teller, Bradley Cooper, Jonah Hill, Ana de Armas, Julian Sergi, Daniel Berson, Kevin Pollak, Dan Bilzerian , Patrick St. Esprit, Jeremy Tardy, JB Blanc, Andrei Finti, Steve Lantz, Gregg Weiner, David Packouz, Eddie JemisonFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
War DogsYapımcı Firma:
Green Hat Films, Joint EffortYapım Yılı:
2016Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
114 dk.Dağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
01.01.2070 Vurguncular Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.