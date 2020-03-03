Haberler » 3. Sayfa » Sınırı geçen göçmen: Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular - Haberler

Sınırı geçen göçmen: Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular

Türkiye'deki mültecilerin Yunanistan sınırına yolculukları sürerken, göçmenlerin Yunanistan tarafına geçmemeleri için sert müdahalede bulunan yunan askerlerinin insanlık dışı davranışları da devam ediyor.

03.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:04Sınırı geçen göçmen: Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular

Sınıra akın akın gelen göçmenlerden binlercesi sınırı geçip yolunu tutarken, kimi göçmenlerde Yunan askerlerinin zulmünden kurtulamadı. Yunan askerlerinin konuşlandığı alana denk gelen bir grup göçmen ateş altına alındı.

BEBEKLERE RAĞMEN ATEŞ ETTİLER

Ateş altına alınan göçmenler sınırı geçmek uğruna çocuk ve bebekleri havaya kaldırınca Yunan askerleri havada gördükleri çocuk ve bebeklere bile ateş etti. Ateş altına alınan göçmenlerden hafif şekilde yaralananlar oldu. Yaralanıp 'nin İpsala ilçesine yakın bölgeye gelen göçmenler yaralarına rağmen sınırın ötesine geçmekten vazgeçemiyor. Burada bir düğün salonu önünde biriken göçmenler sınırı geçmek için farklı bölgelere yönelmeye çalışıyor.

"VURMASINLAR DİYE ÇOCUKLARI HAVAYA KALDIRDIK YİNE VURDULAR"

Sınırı geçtikten sonra Yunanistan askerlerinin zulmü nedeniyle geri dönmek zorunda kalan göçmenler, "Geçtik bir kilometre kaldı. Ama köye giremedik. Aslında sınırı geçtik. Sıkmaya başladılar. 1 kişi benim önümde öldü. Çok yaralı oldu. Yapacak bir şey yok. İçeri giremedik. Orada yaralanan arkadaşlarımızdan birini aldık. Birini bıraktık. Telefonlarımızı, paramızı aldılar. Kadınları vuruyorlar, çocukları vuruyorlar. Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular" diye konuştu. - EDİRNE


Karpuzlu, Türkiye, Edirne, Avrupa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
LAZ:Kafirden ne bekliyorlar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3.03.2020 18:41:24