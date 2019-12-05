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Vursavuş'tan kaldırım eleştirisi

Seyhan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, ilçedeki kaldırımların engellilere uygun olmadığını belirterek,"Şimdi görev zamanı" dedi.

05.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:05Vursavuş'tan kaldırım eleştirisi
Seyhan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, ilçedeki kaldırımların engellilere uygun olmadığını belirterek,"Şimdi görev zamanı" dedi.

CHP Meclis Üyesi Vursavuş, mecliste yaptığı konuşmada, bundan 3-4 yıl önce bir engelli vatandaşa yolun karşısına geçmeye çalışırken yardım ettiğini belirterek, "Gazipaşa Bulvarından karşıya geçerken iki tane görme engelli vatandaşımızın yanlarına gelip, yardımcı olmamı ister misiniz dediğimde memnuniyetle dediler, aralarına girdim ve karşıdan karşıya birkaç yüz metre yürümek nasip oldu. Onların bastonlarını sağa sola savurup yolu bulmaya çalışırken takıldıkları engelleri ben de ortalarına engelli olmayan birisi olarak yaşadım. Memnun musunuz, bir sıkıntı var mı diye sorduğumda tek bir laf ettiler, çok oturdu içime 'ah şu kaldırımlar' dedi" ifadesini kullandı.

"Bizim için şimdi görev zamanı" diyen Vursavuş, Başkan Akif Kemal Akay'a dönenerek şöyle devam etti:

"Belediye Başkanlığı aday adaylığı sırasında bir sözüm vardı, bir şeyler yapmak için başkan olmak gerekmiyor. Biri başkandır, fikirlerimizi paylaştığımızda o şey hayata geçerse siz başkan olmuşsunuz demektir. Ben başkanıma o projemle ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Yeni yaptığımız Büyükşehirde, Seyhan'da kaldırımlar, yollar, bunların yaya geçişleri, kaldırım engelli geçişleri var. Bunları eğer ihale ettiysek ihaleye verdiğimiz firmanın temsilcisini, yok biz yaptıysak arabamızın arkasında bir engelli sandalyesi taşıyarak bizim fen işleri müdürümüze ve müteahhide 'hadi arkadaşım buradan geçebiliyorsan geç' diyelim ve geçerse biz bunun hak edişini ödeyelim gibi bir projemiz vardı. Eğer geçemiyorsa bence o müdürün o görevde yeri yoktur, o müteahhidin de hak edişi ödenmemelidir ki örnek olsun. Belki Türkiye'ye örnek olur. Bunu ancak siz yaparsınız."

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise, "Onu ben yapmayacağım. Onu sen söyledin zaten, başkan olmaya gerek yok dedin, onu sen yapacaksın artık" şeklinde cevapladı. - ADANA

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Kaynak: İHA

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