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Vurulan domuzun aracın arkasında sürüklenmesine ceza

BARTIN'ın Kozcağız Beldesi'nde, tüfekle vurularak öldürülen yaban domuzunu aracın arkasına bağlayan 2 kişi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce idari işlem başlatıldı.

25.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:28Vurulan domuzun aracın arkasında sürüklenmesine ceza

BARTIN'ın Beldesi'nde, tüfekle vurularak öldürülen yaban domuzunu aracın arkasına bağlayan 2 kişi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce idari işlem başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kozcağız Beldesinde meydana geldi. Kozcağız kırsalında tüfekle vurulan domuzu aracın arkasına iple bağlayan 2 kişi beldeye geldi. Durumu görenler jandarmaya verdi. Jandarma ekipleri 2 kişiyi karakola götürürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine verdi. Ekipler, 2 kişi hakkında Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara avcılığına muhalefet suçundan idari işlem başlatırken, para cezası uygulanacağı öğrenildi. Ekipler, daha sonra aracın arkasına bağlanan domuzu alarak, toprağa gömdü.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kozcağız Beldesi, Kozcağız, Güncel

Kaynak: DHA

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