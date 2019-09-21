Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş'in açıklaması Vuslat Derneği'nden hafızlık eğitimi seferberliği

İSTANBUL (AA) Vuslat Derneği, insani yardım çalışmalarının yanı sıra sürdürdüğü eğitim çalışmaları kapsamında hafızlık öğrencilerine destek sağlıyor.

Vuslat Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu'dan günümüze bin yıllık medrese geleneğinin zenginliklerini yeniden canlandırma gayretiyle, hem okuldaki eğitimini alan hem de hafızlık eğitimini sürdüren talebelerin daha donanımlı hale getirilmesi için destek verildiği kaydedildi.

Açıklamada bilimsel birçok buluşun Müslümanlar eliyle gerçekleştirildiği ifade edilirken, çağın İbni Sina'ları, Farabi'leri, Ali Kuşçu'ları, İmam Gazali'lerini yetiştirecek bir müfredat ile yeniden tüm insanlığa hizmet edecek nesillerin yetiştirilmesinin hedeflendiği dile getirildi.

Türkiye'nin en büyük İslami ilimler merkezinin Erzurum'da kurulduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Dev Külliye Projesi dediğimiz kompleks şu an 3 bloku tamamlanmış ve 500'e yakın hafızlık talebesinin eğitim gördüğü büyük bir külliye mahiyetinde. 61 dönüm üzerine kurulu bu külliye tamamlandığında 5000 öğrenci ve 500 hocaya hizmet verecek. Erzurum başta olmak üzere ülkemizin muhtelif bölgelerindeki medreselerde yetişen talebelerimizi destekliyor aylık eğitim bursu ile eğitim giderlerini üstleniyoruz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, en kıymetli dönemini tam donanımlı bir insan olmak için medreselere ayıran ve hayallerine haram girmemiş bu çocukların toplumun yüz akı olduğunu ifade etti.

Keleş şunları kaydetti:

"Bu kardeşlerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Hem hafız hem mühendis hem hafız hem doktor, hem hafız hem öğretmen olma hayaliyle yetiştirdiğimiz çocuklarımız Kur'anın ışığında, yarınlara umut olacak bir yürüyüşün kutlu yolcularıdır. Vuslat Derneği olarak anlayışımız, bir yıl sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekiniz, on yıl sonrasını düşünüyorsanız bir fidan dikiniz, yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız bir insan yetiştiriniz düsturunun gereğini yerine getirmektir. Bizler inanıyoruz ki Allah'ın izniyle bu adımlar yüzyıllar sonrasına meşale olacak büyük adımlardır."

Bir talebenin aylık hafızlık eğitim burs bedelinin 250 lira olduğunu belirten Keleş, bir hafızın ortalama 18 ayda yetiştiğini vurguladı, hayırseverlerin hafızlık burs eğitim bursu bağışı için "www.vuslat.org.tr" internet sitesi üzerinden online veya ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla destek olabileceğini, ayrıca "0212 6592880" numaralı telefondan detaylı bilgi alınabileceğini açıkladı.

Kaynak: AA