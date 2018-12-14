Vuslat'ın 745. Yılında Suzidilâra Makamında Mevlevî Âyini

CRR'de gerçekleşecek etkinlik iki bölümden oluşacak. Şeb-i Arus etkinliğin birinci bölümünde; koro ve solo olarak ilahiler seslendirilecek, Şeyh Galip'ten kasideler okunacak. İkinci bölümde ise; Türk Müziği'nin değerli besteci ve icracılarından III. Selim'in, Sûzidilârâ makamında bestelemiş olduğu Mevlevî Âyin-i Şerîf'i eşliğinde gerçekleşecek.

Refik Hakan Talu'nun şefliğinde gerçekleşecek Şeb-i Arus etkinliğine, kasidehan Bekir Büyükbaş'ın yanı sıra Atakan Akdaş, İlhan Yazıcı, Murat Irkılata, Gediz Çoroğlu ve Alper Ayorak katılacak.

Konserde 'ney'de Ahmet İslam Toz, 'kanun'da Serkan Mesut Halili, 'ud'da Bilen Işıktaş, 'kemençe'de Ömer Aşçıoğlu, 'viyolonsel'de Volkan Ertem, 'viyolada' Atalay Durmaz, 'kudüm'de ise Serdar Bişiren enstrümanlarıyla yer alacak.

Gönlü Yakan İlahi Aşk

Farsça kökenli olan 'suz' kelimesi 'yanmak' fiilinden gelir, 'yakan, yakıcı' anlamlarında sonraki kelimeyle tamlama oluşturur. 'Dil' Farsçada 'gönül, kalb, cesaret, yürek' anlamlarına gelirken 'dil-âra' ise 'gönül avutan, gönül süsleyen' manalarında kullanılan bir kelimedir. 'Suz' ve 'Dilâra' ise tamlama oluşturularak kullanıldığında; 'gönlü avutarak, gönlü süsleyerek yakan' ilahi aşk'ın latif bir biçimde ifade edilmiş şekline dönüşür.

Padişah Makamı

Mûsikîye genç yaşında başlayan III. Selim, tanbûri, neyzen ve aynı zamanda Mevlevi idi. Padişah, Türk Musikisi'nde bulunan 490 makamdan biri olan Suzidilâra makamını musikimize kazandırmıştır. Suzidilâra makamı basit, göçürülmüş (şed) ve birleşik (mürekkep) olmak üzere 3'e ayrılan makam çeşitlerinden üçüncüsüne dâhil edilir. Suzidilâra çargah ve mahur dizilerinin birlikte kullanımıyla meydana gelir.

Düğün Gecesi

Şeb-i Arus, "düğün gecesi" anlamına gelmektedir. Hz. Mevlana, öldüğü günü "Hakk'a vuslat" (Yaradana kavuşma) olarak saymış ve bu günü düğün gecesi ilan etmiştir. Hz. Mevlana "Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan" der. Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşüdür.