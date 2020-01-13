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Vuslat yeni bölümüyle bu akşam TRT 1'de

TRT 1 ekranında yayınlanan ve imkansız bir aşk yolculuğunu konu alan "Vuslat" dizisi, bu akşam otuz altıncı bölümüyle ekranlara gelecek.

13.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:00Vuslat yeni bölümüyle bu akşam TRT 1'de

Aziz, Salih'le Satranc-ı Urefa tahtasının başındadır. Çarkıfelek durduğunda 'KİN' karesinin geldiğini görür. Aziz'in Salih'ten dinledikleri adeta yönetim kurulu toplantısında başına gelecek olanların habercisi gibidir. Aziz, kendisine emanet edileni korumak için holdinge girdiğinde, kinden örülmüş bir duvarla karşılaşır. Aziz, şer cephesi karşısında amansız bir mücadele verir. Aniden salona giren Abdullah'ın Tahsin'in karşısına dikilmesiyle Aziz'in koltuğunu koruyup koruyamayacağı sorusu farklı bir boyut kazanır.

Feride, hem evde babasına destek olmak için çırpınır hem de hayallerini gerçekleştirmek için yeni bir düzen kurmaya çalışır. Feride, yaşamına taze bir başlangıç yapmak için adımlar atar. Ama yine de sorunlar peşini bırakmaz. Aziz bir yanda Feride'yle ortak bir gelecek kurabilmek için mücadele ederken, Feride ise mahallede geçmiş hayatlarının gizemini çözmeye çalışır. Hayat ikisini de farklı yönlere savurur. Buna rağmen devam etmelerini sağlayan azmi "Vuslat" hayalinde bulurlar…

Aneta'nın kaçırılışından beri eli kolu bağlanan Kerem, çaresizlik duygusuyla kendisi için bir çıkış yolu arar. Yönetim kurulu toplantısında içine düştüğü ikilem, bu arayış sürecini hızlandırır.Bülent ile ilişkisi beklenmedik, şaşırtıcı olaylara gebe hale gelir.


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Kaynak: Bültenler

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