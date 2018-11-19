Vw'den 44 Milyar Euroluk Yeni Yatırım

Yaşadığı emisyon skandalları yüzünden milyarlarca dolar zarar eden otomobil üreticisi Alman Volkswagen
, elektrikli otomobil üretimine 44 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı.
Şirketin İcra kurulu Başkanı Herbert Diess, Volkswagen'in e-otomobilde dünya genelinde ilk sıraya oturtacaklarını ve Tesla
'dan daha ucuz elektrikli araç üreteceklerini açıkladı. 2018-2022 yılları arasında 34 milyar euroluk yatırım hacminin Denetleme Kurulunda kararlaştırıldığını ve şirketin Wolksburg'daki merkezinin Emden, Hannover
ve Zwickau elektrikli araba merkezi haline geleceğini belirtildi. - FRANKFURT
Volkswagen
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:01