VW yeni tesisi için Türkiye'yi işaret etti

Alman otomotiv devi VW, yeni üretim tesisinin adresi olarak Türkiye 'yi işaret etti. VW Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, konuyu şu an Türkiye ile neticelendirmeye yoğunlaştıklarını açıkladı.Almanya'nın önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen'in (VW) yurtdışında kuracağı üretim tesisinin adresi belli oluyor.Volkswagen'in Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, Perşembe günü Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an sözleşmenin son hali üzerine konuşulduğunu ve sözlü olarak varılan mutabakatların kağıda dökülme aşamasında olduğunu söyledi.Tostmann, yatırım için farklı ülkelerle mi görüşüldüğü sorusunaysa, konuyu şu an Türkiye ile neticelendirmeye yoğunlaştıkları yanıtını verdi. Tostmann, "Yeni bir fabrika için sürdürülen görüşmelerin finalindeyiz. Önümüzdeki iki haftada konunun karara bağlanmasını bekliyoruz" dedi.VW Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede fabrikanın Manisa'da kurulması için tarafların anlaştıkları, Türk hükümetinin yatırım karşılığında VW'ye bir dizi kolaylıklar sağlayacağı kamuoyuna yansımıştı. Yılda 300 bin araç üretilecekVW'nin Türkiye'de kurmayı planladığı fabrikanın yılda 300 bin araç üretme kapasitesinde olması bekleniyor. Türkiye otomotiv sektörünün hali hazırda üretim kapasitesi yıllık 2 milyon civarında. Yatırımın 4 bin kişilik ilave bir istihdam yaratması da bekleniyor. Fabrikanın otomotiv yan sanayiine katkı sağlamasıyla istihdam etkisinin daha fazla olacağı da öngörülüyor.Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Kanca'ya göre VW'nin Türkiye'yi tercih etmesindeki başlıca neden, Türkiye'nin otomobil üretimi için sahip olduğu avantajlar.Türkiye'nin VW Grubu için büyük bir pazar olacağını ifade eden Kanca, ayrıca Türkiye'nin köklü bir otomobil kültürüne sahip olmasının da cazibesini artırdığına işaret etti.DW Türkçe'ye konuşan Alper Kanca, "Türkiye'de otomotiv kültürü oldukça eski ve 60- 70 yıllık bir otomotiv kültürü var. Türkiye büyük bir ihracat pazarı. Türkiye'de her sene bir milyondan fazla araç yurtdışına satılıyor. Türkiye'de ciddi bir şekilde örgütlenmiş, büyümüş tedarikçi, yan sanayici var. Türkiye'de yetişmiş insan potansiyeli var" diye konuştu.Türkiye'nin avantajlarına dikkat çeken Kanca, "Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman, Türkiye aslında bugün Avrupa içerisinde böyle büyük bir yatırımın en rahatlıkla yerine getirilebileceği, en rekabetçi ülke. Yani VW'nin yabancı rakiplerine karşı mücadelede en fazla elini güçlendirecek bir ülke. Bu yüzden de VW Türkiye'yi ekonomik sebeplerden dolayı tercih ediyor" dedi."Halk VW'ye teşvikleri desteklemeli"Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için Türkiye'nin dışında Bulgaristan da gündeme gelmişti. VW'nin Türkiye'de yapacağı yatırım için devletin geniş olanaklar sağladığını belirten Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Kanca, VW gibi büyük bir yatırımcıya sağlanan teşviklerin halk tarafından da desteklenmesi gerektiğini savundu.Türkiye'de hükümetin VW yatırımını çekebilmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu kaydeden Kanca, "Bugüne kadar gördüğümüz en iyi özel sektör-devlet işbirliği gerçekleşiyor. Özellikle Sanayi Bakanlığı Yatırım Ofisi çok iyi çalışıyor. ve bizlerle de özel sektörle de iç içeler" dedi.VW'ye sağlanan teşviklerin eleştiri konusu yapılmaması gerektiğini savunan Kanca sözlerini şöyle sürdürdü:"Evet, devletin bu konuda VW gibi büyük bir yatırımcıya teşvik vermesi ya da ona yardımcı olması çok normal. Daha evvelden hatırlarsınız Ford Otosan'ın Gölcük'te bir yatırımı vardı ve o zaman Cumhurbaşkanı, 'Çankaya'nın bahçesi olsa verirdim' demişti. Evet bu kadar önemli bir yatırım için devletin mutlaka teşvik vermesi gerekiyor. Bazı kolaylıklar sağlaması gerekiyor. ve kamuoyunun da buna anlayış göstermesi gerekiyor. Bu bir markaya yapılmış taviz değil, Türkiye sanayisine, Türkiye ekonomisine verilmiş olan bir güven oyudur. Bu yüzden kamuoyumuzun da bunu anlaması ve desteklemesi gerekiyor."VW'nin yeni üretim tesisinde Passat'ın yeni modeli ile Skoda Superb üretilecek.DW/TY,SO,BK(c)