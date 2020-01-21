Wall Street üç günlük tatilin sonunda ekside açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos Zirvesi'ndeki açıklamaları sonrası Wall Street güne ekside başladı.

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Trump, bir kez daha ABD Merkez Bankası'nın faizleri "çok hızlı artırdığını ve çok yavaş indirdiğini" savundu ve "negatif faiz oranları" talebini yineledi. İsviçre'nin Davos kentinde dünya liderlerinin bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu'nda Trump, göreve geldiğinden beri hisse senedi piyasalarında görülen artışı yücelterek, yönetiminin "herkese fayda sağlayan" bir ekonomi modeli inşa ettiğini söyledi ve 21'inci yüzyıldaki Amerikan modelini, "işçi, vatandaş ve aile destekçisi" modellere bir örnek olarak sundu. Trump, Amerikan işgücünün yapay zeka, kuantum hesaplama ve 5G alanlarında eğitilmesine öncelik verilmesi gerektiğini savundu.

Bunun yanında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Washington ve Pekin arasında müzakereleri süren ticaret anlaşmasının ikinci aşamasının beklenildiği üzere "büyük bir gelişme" olmayabileceği uyarısı yaptı.

Pazartesi günü tatil olan ABD borsaları, üç günlük tatil sonrası Salı gününe sancılı başladı:

Dow Jones yüzde 0.14,

S&P 500 yüzde 0.30,

Nasdaq yüzde 0.24 düştü.

Wall Street'te görülen düşüş eğilimine benzer olarak, Davos Zirvesi'nin yanında yeni verilerin takip edildiği Avrupa piyasalarında da eksi yönlü kapanış sinyalleri izlendi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Paris ve Washington arasında dijital şirketlerin vergilendirilmesine yönelik görüşmelerin "zorlu" seyrinin devam ettiğini söyledi.

Le Maire, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trumo arasında varılan ateşkesi "iyi bir başlangıç noktası" olarak tanımlarken, iki ülkenin dijital eylemlerin nasıl vergilendirileceği konusunda uzlaşması gerektiğini vurguladı.

Salı günü Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde gayrimenkul kredi standartlarının beklentilere paralel olarak 2019'un dördüncü çeyreğinde değişmediğini, şirket kredi taleplerinin ise 2013 dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez düştüğünü duyurdu.

Veri gündeminde de Birleşik Krallık'ta işsizlik Kasım'da değişmeyerek yüzde 3.8'de kalırken, Almanya'da ise ekonomik güven Ocak'ta 26.7 puana yükseldi.

Kapanışa doğru Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 0.03,

FTSE yüzde 0.72,

CAC yüzde 0.66 düştü.