Wanda Nara'dan Lukaku'ya sert eleştiri: Televizyondan izleyecek

Inter'de sancılı bir dönem yaşadıktan sonra PSG'ye kiralanan Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantinli yıldızın yerine kadroya katılan Romelu Lukaku için gönderme yaptı.

Belçikalı futbolcunun performansının çok iyi olmadığını belirten Wanda Nara, "Lukaku'nun büyük maçlarda da sahneye çıktığını görmek güzel olur. Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratamadı, şimdi televizyondan izleyecek. Inter'ın son 9 numarasının 150 golü var" dedi.

"CONTE FARK YARATIYOR"

Antonio Conte'nin Inter'de fark yarattığını da kaydeden menajer, "Inter'in asıl değeri Conte. Fark yaratıyor. Sezon başında istediği orta saha ile sadece 3 kez oynayabildi" ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku, Şampiyonlar Ligi gruplarında 2 gol atarken, Icardi ise PSG'de 5 kez ağları sarstı.