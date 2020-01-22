Wanda Nara: Icardi ile dışarı çıkmayı pek sevmiyoruz

PSG'nin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, İtalya 'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, özel hayatına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Wanda Nara, çocuklarına olan düşkünlüğünden bahsederken, Icardi ile dışarı çıkmayı sevmediklerini ve evde vakit geçirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

"DIŞARI ÇIKMAYI PEK SEVMİYORUZ"

Çocuklarına her zaman vakit ayırmaya çalıştığını söyleyen Wanda Nara, "Birbirinizi dinleyin ve mutlu etmeye çalışın. Çocuklarımıza karşı ilgi ve alakamız her zaman üst seviyede. Mauro Fransa'da olduğu için, zamanı iyi ayarlamamız gerekiyor ama birlikteyken dışarı çıkmayı pek sevmiyoruz. Çocuklar uyuduğu zaman, kendimize ayırabileceğimiz vaktimiz oluyor. Suşi siparişi veriyoruz, sohbet edip, film izliyoruz" dedi.

"BÜYÜDÜKLERİNE HAZIR OLMAK İSTİYORUM"

Çocuklarının büyüdüğüne kendisini alıştırmaya çalıştığını belirten Nara, "Çok çalışıyorum ama bunu yapmamın tek nedeni, ailem ve çocuklarımın iyiliği için. Onların bağımsız bireyler olmalarını ve fedakarlığın kıymetini anlamalarını istiyorum. Biz büyük bir aileyiz ama onları bir arada tutabilirim. Tabi farklı yapıdaki çocukların aynı anneden nasıl olabileceğini ben de merak ediyorum. Çocuklarımla ilgilenmekten büyük keyif alıyorum. Zamanın hızlı geçtiğini biliyorum ve olabildiğince büyüdüklerine hazır olmak istiyorum. Artık büyümeye başladıkları için, bana ve tavsiyelerime daha çok ihtiyaçları olacak" ifadelerini kullandı.

"MAÇTAN ÖNCE İLİŞKİYE GİRMİYORUZ" DEMİŞTİ

Wanda Nara, yakın zamanda verdiği röportajda eşi Icardi ile maçlardan önce cinsel ilişkiye girmediklerini itiraf etmiş ve büyük ses getirmişti.

Başarılı menajer, "Mauro çok profesyonel bir futbolcudur. Maçlardan önce kesinlikle cinsel ilişkiye girmez. Sadece maçtan sonra ve takımı galip geldiyse bana bakar. Eğer mağlupsa, kesinlikle bana bakmaz. Çok üzgün olur" ifadelerini kullanmıştı.