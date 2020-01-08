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Wanda Nara, Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

08.01.2020 20:03 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:11

PSG'de forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Seksi model, bu kez de sosyal medya hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde 400 binden fazla beğeni aldı. Wanda Nara'nın 'da 6 milyon takipçisi bulunuyor.

"BEN SEKSİ OLMAK İSTİYORUM"

Correiro Dello Sport'a konuşan Nara, "Mauro ile yaş farkımız nedeniyle sorun yaşadım, ondan 7 yaş büyüğüm. Ben seksi olmak istiyorum, sosyal medyada da bu böyle. Bir karakterin arkasına saklanıyorum." demişti.

Wanda Nara, 2013'ten bu yana Mauro Icardi ile birlikte
Wanda Nara, Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

Mauro Icardi, Wanda Nara, Instagram, Spor


HABER YORUMLARI (7)
ALİ:Bu tip fotoğraflar artık etkilemiyor bile. Yakından görmek lazım. Seviye gittikçe yükseliyor.
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GÜZEL:muhteşem ötesi bir şey :) enfes. . .
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CETO:lokum abiler lokum
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...:kadınlar yeni meslek alanı yaratıyor kolay ve bol kazançlı. . . vücutlarını teşhir ederek para kazanıyorlar dünyada yavaş yavaş normalleştirilmeye başladı böylelerini. . .
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HONDO:Dünyada bircok sey normal karsilaniyorda , size daha ulasmamis gibi duruyor , genelde 100 yil geriden geldiginiz icin sasirmamak gerek .
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SERDAR:ÇOK İYİ BE BUNU NE KIZLAR KISKANIYOR ŞİMDİ . . .
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