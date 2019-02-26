Wanda Nara, Inter'ın Mauro Icardi İçin Yaptığı 7 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter'de sıkıntılı günler geçiren Mauro Icardi, Inter ile olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Ancak menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara'nın bu teklifi reddettiği belirtildi. Tuttosport'ta yer alan habere göre Inter, Mauro Icardi için yıllık 7 milyon euro teklif etti. Ancak menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara'nın bu teklifi reddettiği bildirildi.

INTER'DE KALMA ŞANSI ZOR

Teklifin reddedilmesi sonrası spekülasyonların arttığı ve Icardi'nin Inter'de kalma şansının iyice zor olduğu ifade edildi. Arjantinli oyuncunun daha önce kaptanlığı alınmış ve sakatlığından dolayı Rapid Wien ve Fiorentina maçlarında forma giyememişti. Golcü oyuncu bu sezon Inter ile 28 karşılaşmada forma giyerken 15 gol, 3 asist ile oynadı. Icardi'nin Inter ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

(Ajansspor)