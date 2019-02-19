Wanda Nara, Interli Yetkililerden Mauro Icardi'nin Kaptanlığının Geri Verilmesini İstedi

Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, Inter kulübüne Icardi'ye takım kaptanlığının geri verilmesini istedi.

La Gazette dello Sport'ta yer alan habere göre, Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, Inter yetkililerine "Icardi'ye takım kaptanlığını geri verin yoksa bir daha asla Inter forması giymeyecek" şeklinde konuştu.

RAPİD WİEN MAÇI KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Bilindiği üzere, Icardi'nin takım kaptanlığı alınmış ve Rapid Wien maçı kadrosuna ise dahil edilmemişti. Spalletti ise oyuncunun kendi kararı olduğunu belirtmişti.

(Ajansspor)