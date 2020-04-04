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Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu

PSG'nin Inter'den kiraladığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi konusunda Fransız ekibinin sözleşmeyi feshetmesinin ardından ilginç bir sebep çıktı. Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın "Milano'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu.

04.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:49

Paris Saint Germian,Mauro Icardi'nin sözleşmesini feshetmişti. Bunun arkasından ise Nara'nın açıklamaları çıktı. Yıldız oyuncunun hem menajeri hem de karısı olan Wanda Nara'nın "Icardi sezon sonu Milano 'ya dönmek istiyor" sözleri Arjantinli oyuncunun sonu oldu.

PSG bu dönemi bile beklemeden sözleşmeyi noktaladı. Icardi Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde 26 maçta 17 gol atmıştı.

MILANO'DA SORUNLU BİR GELECEK ICARDI'YI BEKLİYOR

İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'a göre Fransa'daki zamanı sorunlu biten Icardi'yi Milano'da da riskli günler bekliyor.

Yıldız forvet bir dönem taraftarlarla kapışmış, Rapid Wien deplasmanına takımla gitmeyi reddetmiş ve kulüp onu bu sebeple antrenmana almayınca da 1.4 milyon euroluk dava açmaya kalkmıştı.

Antonio Conte'yle analaşamadığı da düşünüldüğünde dönüşünün nasıl bir etki yaratacağı belirsiz.

Wanda Nara’nın ’Icardi İtalya’ya dönmek istiyor’ itirafı, PSG’nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu
Etiketler: Mauro Icardi, Wanda Nara, Milano, Paris, Spor

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Nara'nın 'Icardi İtalya'ya dönmek istiyor' itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu
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