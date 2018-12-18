Wanda Nara, Real Madrid'in Peşinde Olduğu Mauro Icardi'nin Inter'de Kalacağını Açıkladı

Real Madrid'in Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdıktan sonra transfer listesine aldığı ve devre arasında çok ciddi bir teklifle Arjantinli oyuncunun karşısına çıkması bekleniyordu. Bu iddialara noktayı koyan Nara, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'dan yaptığı paylaşımla dedikoduları bitirmiş göründü.

BU SEZON 12 GOLÜ BULUNUYOR

Ünlü isim Twitter'daki paylaşımında, "Hala yeni kontratın sayfalarını okuyorum." ifadelerini kullandı ve mesajın sonuna Icardi'yi de etiketledi. Bu doğrultuda Inter'in Arjantinli yıldızla 2023'e kadar kontrat imzalaması ve yıllık maaşının 7 milyon euroya yükseltilmesi bekleniyor. Bu sezon Inter formasıyla 18 maçta 12 gol atan Icardi harika formuyla göz dolduruyor.