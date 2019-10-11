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Wang görüşmesi (2)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Meclisi Başkan Vekili Dongming Wang ile görüştü.

11.10.2019 21:55
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Meclisi Başkan Vekili Dongming Wang ile görüştü.
Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenleniyor.
Şentop ve Türk heyeti, konferans kapsamında Türkiye'de bulunan Dongming Wang ve Çin heyeti ile yaklaşık 45 dakika görüştü.
Basına kapalı görüşmenin sonunda Mustafa Şentop ve Dongming Wang, karşılıklı hediye takdiminde bulundu, ardından heyetlerle beraber fotoğraf çektirdi.
Wang görüşmesi (2)

Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Güncel

Kaynak: AA

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