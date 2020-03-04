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Wanyama, Montreal Impact'a transfer oldu

Bir süredir Tottenham'dan ayrılacağı konuşulan ve ismi Galatasaray'la da anılan Victor Wanyama'nın yeni adresi belli oldu. Kenyalı futbolcu kariyerini, ABD'nin Montreal Impact takımında sürdürecek.

04.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:13

Birinci Ligi (Premier Lig) takımlarından 'ın formasını giyen Victor Wanyama, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Impact'a transfer oldu.

BONSERVİS ÖDENMEDİ

Kanada kulübünden yapılan açıklamada, "Tottenham ile Wanyama'nın ücretsiz transferinde anlaşmaya varılmıştır." ifadesi yer aldı.

Kenyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016'da transfer olduğu Tottenham'da toplamda 96 kez forma giyerken bu sezon sadece 4 maça çıkabildi.

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Wanyama, Montreal Impact'a transfer oldu

İngiltere, Tottenham, Montreal, Futbol, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (1)
YAŞLI KURT:Üzüldüm şikesaray bir ecnebiden mahrum kalacak loo. Pehhh
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4.03.2020 13:02:05