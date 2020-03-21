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Warcraft filmi konusu nedir? Warcraft oyuncuları ve Warcraf tözeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Warcraft filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Warcraft filmi hakkında Warcraft konusu, Warcraft özeti ve Warcraft oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Warcraft filminin detayları…

21.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:54
Warcraft filmi konusu nedir? Warcraft oyuncuları ve Warcraf tözeti!

Warcraft filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Warcraft filmini izleyecek olanların merak ettiği Warcraft konusu nedir, Warcraft oyuncuları kimler ve Warcraft özeti gibi konuları inceliyoruz.

WARCRAFT FİLMİNİN ÖZETİ

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan World of Warcraft oyunundan uyarlanan film fantastik bir dünyada çeşitli ırkların savaştığı görsel bir şölen sunuyor.

WARCRAFT OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Duncan Jones

Oyuncular: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Toby Kebbell, Dominic Cooper

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2016 (123 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Haziran 2016 Cuma

Senaryo: Duncan Jones, Charles Leavitt

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Warcraft

Etiketler : Gündem, Güncel

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