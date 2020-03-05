Wardi Filmi

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11 yaşında Filistinli bir kız olan Wandi, doğumundan itibaren ailesi ile birlikte bir mülteci kampında yaşamaktadır. Wandi’nin çok sevdiği büyük büyük babası Sidi, 1948 yılında yurdundan ayrılmak zorunda kaldığında, kampa ilk yerleşenlerden olur. Eve gitme umudunu gün geçtikçe daha çok kaybeden Sidi, bir gün küçük kıza Galilea’daki eski evinin anahtarını verir. Sid’in kaybolan umudunu yeniden yeşertmeye çalışan Wandi, mülteci kampında kalan insanlardan ailesi hakkında bilmediği gerçekleri öğrenir.Mats GrorudMats GrorudAnimasyonThe TowerLes Contes Modernes2018Norveç, Fransa, İsveçArapça, Fransızca, İngilizce74 dk.Filmartı Film01.01.2070