Warframe'in Yeni Ek Paketi Empyrean, E3 Kapsamında Tanıtıldı

Kaynak: WebTekno

Digital Extremes'in bilim kurgu MMO'su Warframe'in yeni ek paketi, bugün PC Gamer'ın lansmanında tanıtıldı. Warframe: Empyrean ile birlikte gemiden gemiye PvP sistemi de oyuncularla buluşacak.Warframe'in dağıtıcısı Digital Extreme, "Digital Extremes'in iddialı iş birliğine dayalı uzay savaş ek paketi olan Empyrean, 1 ila 4 arasında oyuncuyu yeryüzünden uzaya fırlatıyor ve taktiksel gemiden gemiye savaşlar yapmalarını sağlıyor. Daha fazla Empyrean detayı almak için fragmanı izleyin ve 6 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek TennoCon etkinliğini seyretmeyi unutmayın" diyor.Empyrean, büyük düşman gemilerine karşı savaşmak için üç kişilik bir takımı gezegenlerin etrafında dövüşmelerini sağlıyor. Gemideki her kişinin diğer gemileri bordalamak, ateş söndürmek, düşmanı savuşturmak veya onlara saldırmak gibi görevleri olacak.Tabii bunun sadece bir tanıtım videosu olduğunu unutmamak gerek. Asıl olay için 6 Temmuz'da gerçekleşecek TennoCon etkinliğini beklemek gerekiyor. Etkinlik, Twitch'den canlı yayınlanacak ve Warframe hesabını Twitch'e bağlayan kişiler ücretsiz olarak Nekros Prime elde edecekler.