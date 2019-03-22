Warriors Sahasında Farklı Kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Indiana
Pacers'ı 112-89 mağlup etti.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, sahasında Indiana Pacers'ı 23 sayı farkla yenerek bu sezonki 49. galibiyetine ulaştı.
Ev sahibi ekipte 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan DeMarcus Cousins, takımının en skorer ismi olurken, Klay Thompson 18, Stephen Curry
ve Kevin Durant 15'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Konuk takımda ise Tyreke Evans
20, Thaddeus Young 18 sayıyla maçı tamamladı.
Sonuçlar Washington
Wizards- Denver Nuggets
: 108-113 Charlotte
Hornets- Minnesota Timberwolves
: 113-106 Atlanta
Hawks- Utah Jazz
: 117-114 Phoenix
Suns- Detroit Pistons
: 98-118
Sacramento Kings- Dallas Mavericks
: 116-100
Golden State Warriors-Indiana Pacers: 112-89
Spor
Kaynak: AA